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20:50 05.01.2022

Президент Казахстану звернувся до глав держав ОДКБ по допомогу

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Президент Казахстану звернувся до глав держав ОДКБ по допомогу

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до держав-членів ОДКБ по допомогу.

"Зважаючи на те, що ці терористичні банди є по суті міжнародними, вони пройшли серйозну підготовку за кордоном, їхній напад на Казахстан можна розглядати і потрібно розглядати як акт агресії. У зв'язку з цим, покладаючись на договір про колективну безпеку, я сьогодні звернувся до глав держав ОДКБ надати допомогу Казахстану у подоланні цієї терористичної загрози", - сказав Токаєв, його звернення транслював держтелеканал "Хабар 24".

"Я очолюю контртерористичний штаб. Статистика теракту, який учинили бандити, справжні терористи, нам добре відома, вони безчинствують нині в Алмати та інших містах. Захоплюють будівлі та інфраструктуру і, найголовніше, захоплюють приміщення, де знаходиться стрілецька зброя", - сказав Токаєв.

Він додав, що банди ведуть бої із курсантами училищ.

"Терористичні банди ведуть бої з курсантами училищ. Наразі триває бій під Алмати з повітряно-десантним підрозділом Міноборони Казахстану", - сказав Токаєв.

За оцінкою президента, триває "завзятий бій".

Токаєв заявив, що терористичні банди захопили аеропорт Алмати, де перебувають, зокрема, іноземні літаки.

"Терористичні банди захоплюють великі інфраструктурні об'єкти, зокрема в Алмати захоплено аеропорт, п'ять літаків, включно з іноземними. Алмати зазнала нападу, руйнування, вандалізму", - сказав Токаєв.

Токаєв назвав протести, що продовжуються в країні, складною сторінкою в історії держави і заявив, що зробить усе можливе для захисту інтересів громадян республіки.

 

 

Теги: #президент #одкб #допомога #казахстан
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