Події

20:15 05.01.2022

"Північний потік-2" навряд чи запрацює, якщо РФ вторгнеться в Україну - Блінкен

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"Північний потік-2" навряд чи запрацює, якщо РФ вторгнеться в Україну - Блінкен

Важко уявити, що газопровід "Північний потік-2" запрацює, якщо Росія нападе на Україну, заявив у середу голова держдепу Ентоні Блінкен.

"Важко уявити, що газ піде цим трубопроводом у разі російської агресії", - сказав він журналістам у Вашингтоні за підсумками переговорів з головою МЗС ФРН Анналеною Бербок.

За словами Блінкена, таким чином, цей газопровід є важелем тиску на Росію.

Блінкен наголосив, що "Північний потік-2" став однією з тем, які вони обговорили.

 

 

Теги: #сша #ситуація #росія #газопровід
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