"Північний потік-2" навряд чи запрацює, якщо РФ вторгнеться в Україну - Блінкен

Важко уявити, що газопровід "Північний потік-2" запрацює, якщо Росія нападе на Україну, заявив у середу голова держдепу Ентоні Блінкен.

"Важко уявити, що газ піде цим трубопроводом у разі російської агресії", - сказав він журналістам у Вашингтоні за підсумками переговорів з головою МЗС ФРН Анналеною Бербок.

За словами Блінкена, таким чином, цей газопровід є важелем тиску на Росію.

Блінкен наголосив, що "Північний потік-2" став однією з тем, які вони обговорили.