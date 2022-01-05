В Одесі п'ятеро студентів через несправність газової колонки отруїлися газом, троє з них - у стані середньої тяжкості

П'ятеро студентів Одеського національного медичного університету в середу, 5 січня, отруїлися газом та були госпіталізовані через несправність системи вентиляції газової колонки, повідомляє прес-служба одеського обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"5 січня… від чергового лікаря надійшло повідомлення про отруєння у п'ятьох студентів Одеського національного медичного університету. Троє студентів (один із них 1995 р. н., інші два - 1997 р. н.) перебувають у стані середньої тяжкості, ще двоє (1996 р. н. та 1997 р. н.) - у легкому стані", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у Facebook.

Уточнюється, що всі студенти мешкали у Приморському районі міста Одеси на вулиці Пастера, 14.

"Вірогідною причиною отруєння стала несправність системи вентиляції газової колонки", - наголошують у ДСНС.