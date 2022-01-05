На Харківщині затримали поліцейського, який вимагав хабар за приховування злочину

Харківські правоохоронці затримали на отриманні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, капітана патрульної поліції одного з районних управлінь Головного управління Нацполіції Харківської області, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора у середу.

"За даними слідства, поліцейський запропонував чоловікові заплатити йому $5 тис. за непритягнення до кримінальної відповідальності за крадіжку. Громадянин наприкінці грудня 2021 року передав капітанові поліції першу частину неправомірної вигоди у сумі $2 тис.", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що правоохоронці затримали поліцейського у порядку ст. 208 КПК України після отримання ще $3 тисяч. "Проводяться обшуки за місцем проживання та роботи затриманого. Також вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", - наголошують в Офісі генпрокурора.

Там уточнюють, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у м. Полтаві, оперативний супровід - Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.