Кожен 15-й житель Англії хворів на коронавірус минулого тижня

Коронавірусом COVID-19 минулого тижня хворів кожен 15-й мешканець Англії, тобто близько 3,2 млн людей, повідомляють у середу британські ЗМІ з посиланням на дані Національного управління статистики.

У Лондоні цей показник виявився ще гіршим: коронавірус, як вважається, був у кожного десятого городянина.

У Шотландії та Вельсі COVID-19 спостерігався у кожного 20-го, а у Північній Ірландії – у кожного 25-го.

Велика Британія останніми тижнями зіткнулася з черговою хвилею коронавірусної інфекції. Вона викликана, зокрема, штамом "омікрон": вважається, що він швидко розповсюджується, проте, як правило, переноситься легше, ніж попередні варіанти COVID-19.