Події

19:03 05.01.2022

Кожен 15-й житель Англії хворів на коронавірус минулого тижня

1 хв читати
Кожен 15-й житель Англії хворів на коронавірус минулого тижня

Коронавірусом COVID-19 минулого тижня хворів кожен 15-й мешканець Англії, тобто близько 3,2 млн людей, повідомляють у середу британські ЗМІ з посиланням на дані Національного управління статистики.

У Лондоні цей показник виявився ще гіршим: коронавірус, як вважається, був у кожного десятого городянина.

У Шотландії та Вельсі COVID-19 спостерігався у кожного 20-го, а у Північній Ірландії – у кожного 25-го.

Велика Британія останніми тижнями зіткнулася з черговою хвилею коронавірусної інфекції. Вона викликана, зокрема, штамом "омікрон": вважається, що він швидко розповсюджується, проте, як правило, переноситься легше, ніж попередні варіанти COVID-19.

 

 

Теги: #британія #свята #коронавірус
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:58 05.01.2022
Президент Польщі заразився COVID-19

Президент Польщі заразився COVID-19

11:03 05.01.2022
В Ізраїлі виявили за добу рекордну від початку пандемії кількість випадків COVID-19 - понад 11,9 тис.

В Ізраїлі виявили за добу рекордну від початку пандемії кількість випадків COVID-19 - понад 11,9 тис.

09:44 05.01.2022
У США достатньо запасів вакцин від COVID-19 і "бустерів" для всіх жителів країни - Байден

У США достатньо запасів вакцин від COVID-19 і "бустерів" для всіх жителів країни - Байден

08:28 05.01.2022
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 295,2 млн

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 295,2 млн

08:22 05.01.2022
В Україні за добу виявили 4 571 новий випадок захворювання на СOVID-19, одужало 8 439 осіб, 273 померли

В Україні за добу виявили 4 571 новий випадок захворювання на СOVID-19, одужало 8 439 осіб, 273 померли

13:57 04.01.2022
МОЗ дозволило використовувати векторні та мРНК-вакцини від COVID-19 після вакцини CoronaVac

МОЗ дозволило використовувати векторні та мРНК-вакцини від COVID-19 після вакцини CoronaVac

13:41 04.01.2022
Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років - Ляшко

Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років - Ляшко

12:22 04.01.2022
В Україні зберігається "жовтий" рівень епіднебезпеки COVID-19

В Україні зберігається "жовтий" рівень епіднебезпеки COVID-19

08:44 04.01.2022
Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 292,5 млн

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 292,5 млн

08:21 04.01.2022
В Україні за добу виявили 1 746 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 3 629 людей, 135 померли

В Україні за добу виявили 1 746 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 3 629 людей, 135 померли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Блінкен заявив, що дуже складно досягти прогресу з РФ, коли та "приставила дуло до скроні" України

Президент Казахстану звернувся до глав держав ОДКБ по допомогу

Вісім поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії загинули під час протестів у Казахстані - ЗМІ з посиланням на МВС республіки

Лукашенко провів телефонні розмови з Путіним і Токаєвим

Режим НС впроваджено на всій території Казахстану

ОСТАННЄ

Із січня 2022 року поліцейським буде підвищена зарплата - Клименко

Блінкен заявив, що дуже складно досягти прогресу з РФ, коли та "приставила дуло до скроні" України

Президент Казахстану звернувся до глав держав ОДКБ по допомогу

Вісім поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії загинули під час протестів у Казахстані - ЗМІ з посиланням на МВС республіки

США продовжать надавати військову допомогу Україні найближчими місяцями і тижнями - Блінкен

Домовленості США та РФ щодо безпеки в Європі неможливі без участі європейців

Арешт на безготівкові кошти "АрселорМіттал Кривий Ріг" був накладений лише в межах суми ймовірно завданої шкоди

"Північний потік-2" навряд чи запрацює, якщо РФ вторгнеться в Україну - Блінкен

США з союзниками порушать на переговорах з РФ наступного тижня питання ворожих дій Москви

Лукашенко провів телефонні розмови з Путіним і Токаєвим

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА