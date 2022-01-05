Кулеба закликав українців у Казахстані уникати акцій протесту

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі до посольства України в Казахстані не надходило жодних повідомлень від українців, які проживають у Казахстані, щодо загроз їхньому життю чи безпеці, пов'язаних із масовими акціями протесту в країні.

"Станом на зараз посольство України в Казахстані не отримувало жодних повідомлень від громадян України щодо прямих загроз їхньому життю та безпеці", - сказав Кулеба під час спільного з головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем брифінгу в середу, відповідаючи на запитання журналістів.

Він також закликав українців, які перебувають у Казахстані, реєструватися в онлайн-системі "Друг" і, у разі появи будь-якої загрози їхньому життю та здоров'ю, повідомляти про це українським дипломатам.

"Ми пильно стежитимемо за розвитком ситуації в Казахстані. Для нас нині головне – це безпека громадян. Тому всі громадяни України, які наразі перебувають на території Казахстану, мають демонструвати пильність й уникати участі в масових заходах, які можуть становити загрозу для їхнього життя і здоров'я", - підсумував Кулеба.

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 січня в Алмати сталися сутички протестувальників із силовиками.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв упровадив у столиці країни Нур-Султані, в місті республіканського значення Алмати, а також у Мангістауській та Алматинській областях режим надзвичайного стану на період до 19 січня та комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 07:00.

Уранці 5 січня уряд Казахстану було відправлено у відставку.