Прокуратура через суд заблокувала всі рахунки "ArcelorMittal Кривий Ріг" через спір щодо рентних платежів за видобуток залізняку

Офіс генерального прокурора України спільно із Шевченківським судом м. Києва 4 січня заблокували кошти на всіх рахунках Криворізького гірничо-металургійного комбінату ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.).

Згідно з прес-релізом компанії в середу, представники Офісу генпрокурора звернулися до українських банків з вимогою виконати ухвалені 30 листопада 2021 року судом рішення про накладення арештів на рахунки підприємства.

Водночас уточнюється, що спір стосується підходу до розрахунку ренти. 4 листопада 2021 року окружний адміністративний суд підтримав позицію АМКР, відхиливши цивільний позов проти компанії, порушений Державною податковою службою. До податкових органів подано апеляцію, і компанія готується відстоювати свою позицію в апеляційному адміністративному суді.

"Незважаючи на те, що адміністративний суд виніс ухвалу на користь "ArcelorMittal Кривий Ріг", 17 листопада Генеральна прокуратура та Служба безпеки України порушили кримінальну справу проти одного з керівників " ArcelorMittal Кривий Ріг". Компанія вважає ці обвинувачення безпідставними та яскравим прикладом політичного тиску на найбільшого іноземного інвестора", - констатують у прес-релізі.

Водночас зазначається, що ці надумані кримінальні обвинувачення висувають фізичній особі, а не компанії. Нині цивільний процес проти АМКР не відбувається, отже, немає юридичних підстав для блокування рахунків компанії, вважають у компанії.

Заступник гендиректора з адмінпитань АМКР Артем Філіп'єв зазначив, що верховенство права як принцип, схоже, повністю зруйноване в Україні. Після того як окружний суд ухвалив рішення на користь ArcelorMittal, і доки адміністративний позов податківців перебуває на розгляді, Генпрокуратура вжила агресивних заходів проти компанії, що суперечить букві та духу закону.

"Це неприйнятно та нечувано у будь-якій розумній юрисдикції по всьому світу. Зі старту нового року наша компанія отримала чергове промовисте підтвердження тому, що держава вороже налаштована до іноземних інвесторів. Обурливо, що правоохоронні органи готові паралізувати роботу найбільшого гірничо-металургійного підприємства країни та поставити під загрозу понад 20 000 осіб, які не отримають свою зарплату вчасно. Ці обвинувачення та арешт рахунків не мають під собою підстав, і ми захищатимемо законні інтереси нашого бізнесу, а також наших численних співробітників, постачальників та партнерів", - резюмував заступник гендиректора, слова якого наведено у прес-релізі.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав".