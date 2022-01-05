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15:52 05.01.2022

Україна та Індія мають значний потенціал військово-технічної співпраці – Данілов

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Україна та Індія мають значний потенціал військово-технічної співпраці – Данілов

Україна та Індія мають значний потенціал співпраці у військово-технічній сфері, у питаннях енергетичної безпеки та подолання енергетичної кризи, а також боротьби з пандемією COVID-19, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов на зустрічі з послом Індії в Україні Партхою Сатпатхі.

Як повідомляє прес-служба РНБО у середу, пріоритетними напрямами двосторонньої співпраці Данілов також назвав об'єднання зусиль у сфері зміни клімату та захисту довкілля. "Ми на порозі великих зрушень у двосторонній співпраці", - сказав секретар РНБО.

Сторони обговорили перспективи практичної взаємодії, зокрема у сфері безпеки, галузі сільського господарства, фармацевтичної і титанової галузей та інших, а також наголосили на важливості розвитку науково-технічної співпраці.

Зустріч відбулася з нагоди завершення дипломатичної каденції посла Сатпатхі в Україні.

Теги: #індія #посол #рнбо
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