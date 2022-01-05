Події

13:20 05.01.2022

Комендант Алмати повідомив про 500 побитих під час заворушень жителів міста

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Комендант Алмати повідомив про 500 побитих під час заворушень жителів міста

В Алмати внаслідок заворушень побито понад 500 цивільних осіб, повідомив комендант міста Канат Таймерденов.

"На жаль, у ніч на 5 січня активізувалися екстремістські угруповання. Внаслідок їхніх протиправних дій спалено понад 120 транспортних засобів, зокрема 33 поліцейські машини, машин "швидкої допомоги", пожежних автомашин. Постраждав бізнес: розбито 120 магазинів і об'єктів торгівлі, 180 підприємств громадського харчування, близько 100 офісів МСБ. Побито понад 500 цивільних осіб, серед яких 130 жінок і людей похилого віку", - сказав Таймерденов, слова якого наводяться в поширеному повідомленні.

Він заявив, що"сьогодні місто зазнало нових атак екстремістів і радикалів".

"Для захисту життя і безпеки городян вживаються необхідні заходи. Ми закликаємо тих, хто вийшов на вулиці, розійтися. Наша головна мета - не допустити подальшого зростання ескалації насильства та радикалізму", - наголосив він.

Він закликав жителів Алмати "перебувати вдома, не піддаватися паніці та провокаціям, керуватися інформацією з офіційних джерел".

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 січня в Алмати сталися сутички протестувальників із силовиками.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв оголосив в Алмати, Мангістауській і Алматинській областях режим надзвичайного стану на період до 19 січня та комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 07:00.

Уранці 5 січня уряд Казахстану було відправлено у відставку.

Теги: #алмати #протести #казахстан
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