Боррель і Кулеба вирушили на лінію зіткнення в Станиці Луганській - посол ЄС

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушили на лінію зіткнення в Станиці Луганській, повідомив глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Жозеп Боррель і Дмитро Кулеба залишають VIP-термінал сталінської архітектури в аеропорту Харкова (хоча я сумніваюся, що цей термін використовувався, коли він був побудований) на лінію зіткнення в Станиці Луганській", - написав Маасікас у Twitter у середу.

Кулеба, у свою чергу, зазначив, що це перший візит високого представника ЄС на Донбас з моменту, коли Росія розпочала війну.

"Цей візит є знаком єдності України та ЄС на тлі погроз Росії та сили нашої дипломатії задля миру, безпеки та справедливості в Європі", - написав Кулеба у Twitter.