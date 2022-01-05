Події

11:49 05.01.2022

Боррель і Кулеба вирушили на лінію зіткнення в Станиці Луганській - посол ЄС

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Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушили на лінію зіткнення в Станиці Луганській, повідомив глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Жозеп Боррель і Дмитро Кулеба залишають VIP-термінал сталінської архітектури в аеропорту Харкова (хоча я сумніваюся, що цей термін використовувався, коли він був побудований) на лінію зіткнення в Станиці Луганській", - написав Маасікас у Twitter у середу.

Кулеба, у свою чергу, зазначив, що це перший візит високого представника ЄС на Донбас з моменту, коли Росія розпочала війну.

"Цей візит є знаком єдності України та ЄС на тлі погроз Росії та сили нашої дипломатії задля миру, безпеки та справедливості в Європі", - написав Кулеба у Twitter.

 

Теги: #боррелль #кулеба #донбас
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