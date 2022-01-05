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11:18 05.01.2022

Посольство України закликало українців утриматися від поїздок до Казахстану у зв'язку з упровадженням надзвичайного стану

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Посольство України закликало українців утриматися від поїздок до Казахстану у зв'язку з упровадженням надзвичайного стану

Громадян України в період з 5 по 19 січня 2022 року просять утриматися від поїздок до Казахстану у зв'язку з упровадженням надзвичайного стану, повідомляє посольство України в Казахстані.

"У зв'язку з введенням з 05 січня по 19 січня 2022 року надзвичайного стану в м. Алмати, Алматинській та Мангістауській областях рекомендуємо утриматися від прибуття до Казахстану, а громадянам, які перебувають на території Казахстану, утриматися від відвідування місць масового скупчення людей на період надзвичайного стану в країні", - зазначається в повідомленні в соцмережі Facebook.

У разі необхідності громадяни можуть звернутися до посольства України в Казахстані за номером гарячої лінії +7(705)7556610.

Як повідомлялося, мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 січня в Алмати сталися сутички протестувальників із силовиками.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв оголосив в Алмати, Мангістауській і Алматинській областях режим надзвичайного стану на період до 19 січня та комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 07:00.

Уранці 5 січня уряд Казахстану було відправлено у відставку.

 

Теги: #українці #протести #нс #казахстан
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