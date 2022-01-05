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11:33 05.01.2022

Кабмін встановив плату за доступ до даних Єдиної державної е-системи у сфері будівництва

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Кабмін встановив плату за доступ до даних Єдиної державної е-системи у сфері будівництва

Кабінет Міністрів України встановив плату за доступ до відомостей Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва розміром 110 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на місяць.

Відповідну постанову №1396 уряд ухвалив 28 грудня 2021 року.

Згідно з ним, плата за доступ до електронної системи стягується щомісяця у разі надання доступу до даних про характеристики об'єктів будівництва та статуси пов'язаної з ними документації, а також до даних з обробки статистичних та/або аналітичних даних.

Як повідомлялося, Кабмін ухвалив рішення з 6 липня 2020 року ввести в дію першу чергу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Наразі система працює в режимі дослідної експлуатації.

 

Теги: #нерухомість #кабмін
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