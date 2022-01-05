Події

10:00 05.01.2022

У центрі Алмати виникли сутички протестувальників із поліцією, є постраждалі

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У центральній частині Алмати в середу сталися сутички мітингувальників із поліцією.

Протестувальники намагалися пройти через двори на вулицю Байтурсинова. Поліція почала застосовувати проти них спецзасоби. Вибухають світлошумові гранати, передає кореспондент "Інтерфакс-Казахстан" із місця подій.

За його даними, поранений співробітник поліції.

Очевидці повідомляють, що з вулиці Шевченка в бік вулиці Байтурсинова проїхали близько десятка військових вантажівок. Вони підвозять ящики зі світлошумовими гранатами.

У комендатурі Алмати повідомили, що в центрі міста триває операція із забезпечення правопорядку, жителів міста просять утриматися від прогулянок.

Раніше Бакитжан Сагінтаєв заявив, що ситуацію в місті взято під контроль, наразі виявляють і затримують призвідників заворушень. Тим часом користувачі соціальних мереж поширюють фото і відео про масові протести в місті.

У середу в Алмати, Алматинській і Мангістауській областях було запроваджено режим НС.

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 січня в Алмати сталися сутички протестувальників із силовиками.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв оголосив в Алмати, Мангістауській і Алматинській областях режим надзвичайного стану на період до 19 січня та комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 07:00.

Уранці 5 січня уряд Казахстану було відправлено у відставку.

Теги: #протести #казахстан
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