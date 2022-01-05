США не обговорюватимуть із Росією в Женеві питання, що стосуються НАТО
США не мають наміру під час зустрічі з представниками Росії в Женеві обговорювати питання, що стосуються НАТО та Європи, заявив представник Держдепу Нед Прайс під час брифінгу.
"Що стосується нашої взаємодії з Росією в контексті діалогу зі стратегічної стабільності, ми не обговорюватимемо питань, що стосуються НАТО, питань, що стосуються виключно Європи", - сказав Прайс. Текст брифінгу розповсюдив Держдеп США.
Він зазначив, що у планах США "говорити про порівняно вузьке коло двосторонніх питань".
"Діалог щодо стратегічної стабільності буде вузько сфокусований на питаннях стратегічної стабільності", - наголосив Прайс.
Представник Держдепу додав, що США не мають наміру обговорювати питання європейських союзників і партнерів без їх участі.
"Ми нічого не будемо робити або говорити про них без них", - заявив Прайс.
Він також нагадав, що за двосторонніми переговорами з РФ у Женеві відбудуться засідання Ради Росія - НАТО і переговори представників РФ та ОБСЄ.
Як повідомлялося раніше, 9-10 січня в Женеві пройдуть консультації щодо гарантій безпеки, 12 січня відбудеться Рада Росія – НАТО у Брюсселі, а 13 січня розпочнуться дискусії щодо лінії ОБСЄ у Відні.