США не обговорюватимуть із Росією в Женеві питання, що стосуються НАТО

США не мають наміру під час зустрічі з представниками Росії в Женеві обговорювати питання, що стосуються НАТО та Європи, заявив представник Держдепу Нед Прайс під час брифінгу.

"Що стосується нашої взаємодії з Росією в контексті діалогу зі стратегічної стабільності, ми не обговорюватимемо питань, що стосуються НАТО, питань, що стосуються виключно Європи", - сказав Прайс. Текст брифінгу розповсюдив Держдеп США.

Він зазначив, що у планах США "говорити про порівняно вузьке коло двосторонніх питань".

"Діалог щодо стратегічної стабільності буде вузько сфокусований на питаннях стратегічної стабільності", - наголосив Прайс.

Представник Держдепу додав, що США не мають наміру обговорювати питання європейських союзників і партнерів без їх участі.

"Ми нічого не будемо робити або говорити про них без них", - заявив Прайс.

Він також нагадав, що за двосторонніми переговорами з РФ у Женеві відбудуться засідання Ради Росія - НАТО і переговори представників РФ та ОБСЄ.

Як повідомлялося раніше, 9-10 січня в Женеві пройдуть консультації щодо гарантій безпеки, 12 січня відбудеться Рада Росія – НАТО у Брюсселі, а 13 січня розпочнуться дискусії щодо лінії ОБСЄ у Відні.