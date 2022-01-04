Події

11:58 04.01.2022

СБУ виявила приблизно 500 вибухових пристроїв на Донбасі у 2021 році

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СБУ виявила приблизно 500 вибухових пристроїв на Донбасі у 2021 році

У 2021 році Служба безпеки України виявила приблизно 500 вибухових пристроїв та понад 300 кг тротилу на сході України.

Як повідомляє прес-центр СБУ, у районі проведення Операції об'єднаних сил встановлено місцерозташування понад 40 ворожих схронів із засобами ураження.

Так, серед вилученого зі сховків, - протитанкові міни, бойові гранати, приблизно 500 вибухових пристроїв та понад 300 кг тротилу.

"За даними слідства, сховки облаштували учасники незаконних збройних формувань так званих Л/ДНР. За завданням своїх "кураторів" вони планували здійснити диверсії на сході нашої країни", - йдеться у повідомленні.

За всіма викритими фактами протиправної діяльності продовжуються комплексні заходи щодо встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Теги: #сбу #вибухівка
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