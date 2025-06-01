У Корабельному районі окупанти скинули вибухівку з БпЛА на чоловіка - ОВА

Російські окупанти продовжують атакувати цивільних мешканців Херсонської області, у Корабельному районі скинули вибухівку з БпЛА на чоловіка, повідомили в пресслужбі ОВА.

"Ворожі "крила" продовжують атакувати мирних жителів Херсона", - сказано в телеграмі.

Зокрема, в Корабельному районі окупанти скинули вибухівку з БпЛА на 36-річного чоловіка. У нього діагностували вибухову травму, контузію, поранення голови та спини.

Медики надали потерпілому необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.