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10:44 04.01.2022

Стефанішина: У нас немає завищених очікувань, що на саміті НАТО в Мадриді буде ухвалено рішення, що Україна стане членом НАТО, але ми не маємо знижувати ставок

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Стефанішина: У нас немає завищених очікувань, що на саміті НАТО в Мадриді буде ухвалено рішення, що Україна стане членом НАТО, але ми не маємо знижувати ставок

Україна не має завищених очікувань, що на саміті у Мадриді буде ухвалено рішення, що Україна стане членом НАТО, але Україна не має знижувати ставок, заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішина.

"Важливо розуміти, що, окрім військової агресії РФ, Україна не перебуває в унікальних умовах, порівняно з іншими країнами, які стали членами НАТО у 2000-х, такими як Румунія, Болгарія, балтійські країни. Кожна країна, рухаючись до членства в НАТО, проходила шлях пошуку консенсусу всередині Альянсу, певної протидії розширенню. Це шлях, який потрібно пройти, - досягти політичного консенсусу. Тому ми не маємо завищених очікувань, що на саміті в Мадриді буде ухвалено рішення, що Україна стане членом НАТО. Але ми не маємо відчуття, що ми маємо знижувати ставки. Ми тиснутимемо на таку стратегічну ясність доти, доки ми її не отримаємо", - сказала Стефанішина в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона висловила сподівання, що країни Альянсу запросять Україну, а також інші країни-аспіранти, такі як Грузія, Боснія і Герцеговина для участі у саміті у Мадриді.

"Таке запрошення важливе з двох аспектів. Насамперед ми досить суттєво розширили співпрацю з Альянсом. На рівні лідерів важливо закріпити пріоритети, ми хочемо оновити та визначити нові цілі партнерства, їх буде трохи більше ніж 40. Також плануємо сформувати Індивідуальну програму партнерства України з НАТО, яка включатиме фінансову, технічну допомогу, посилення взаємосумісності - це питання щоденного двостороннього діалогу", - зазначила Стефанішина.

За її словами, по-друге, важливо, що на саміті буде схвалено Стратегічну концепцію НАТО на наступні 10 років, яка має дати відповіді на запитання, як НАТО рухається у контексті роботи з країнами-аспірантами.

"Україна не просто партнер НАТО, ми є країною-аспірантом, це офіційно визнано структурами Альянсу. Відповідно, через 13 років після Бухарестського саміту НАТО (де було закріплено, що Україна буде членом НАТО) та після Брюссельського саміту цього року, така ясність для нас важлива, особливо на тлі переговорів між Сполученими Штатами та Російською Федерацією, на тлі загроз РФ та викликів безпеки", - сказала Стефанішина.

Віце-прем'єр додала, що важливо, щоб у наступні 10 років Стратегія Альянсу, яку затвердять, була не формальною, а такою, якої потребує сьогодення.

"Ми ведемо діалог з Альянсом, безпосередньо з країнами-членами, інформуючи їх про наші очікування щодо того, що має бути в Стратегічній концепції. Це питання членства країн-аспірантів НАТО, питання регіональної безпеки на східному фланзі НАТО, чорноморської безпеки. За кожним із цих блоків у нас є пропозиції, ми інформуємо про це сторону НАТО і сподіваємось, що це буде відображено за результатами переговорів", - розповіла вона.

Стефанішина наголосила, що питання викликів безпеки в Європі не мають бути предметом закритих чи обмежених переговорів декількох гравців із Росією чи Росії із декількома гравцями.

"Для нас важливо, щоб усі 30 країн НАТО усвідомлювали ті рішення, які ухвалюватимуться, щоб вони не були доведені до відома країн Альянсу після завершення переговорів", - зазначила вона.

Теги: #стефанішина #нато
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