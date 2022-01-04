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10:40 04.01.2022

Поки що у нас немає сигналів від Німеччини щодо розблокування можливості купівлі зброї Україною через Агенцію НАТО - Стефанішина

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Поки що у нас немає сигналів від Німеччини щодо розблокування можливості купівлі зброї Україною через Агенцію НАТО - Стефанішина

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що Україна поки що не має чітких сигналів від Німеччини щодо розблокування можливості купівлі зброї через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

"Це залежить від Німеччини. Сформовано новий уряд Німеччини. Поки що у нас немає чітких сигналів від канцлера та міністра оборони щодо розблокування цієї ситуації. Можливо, і не час фокусуватися на цьому питанні в умовах нагнітання та концентрації військової присутності Росії на кордоні. Проте ми публічно заявили, що ця ситуація несправедлива щодо України. Звісно, вестимемо переговори", - сказала Стефанішина в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи можна вирішити питання щодо блокуванням можливості купівлі зброї Україною через Агенцію НАТО.

За її словами, ця проблема виникла у зв'язку з двома аспектами, зокрема політичним.

"Є політична позиція Німеччини та Нідерландів про те, що в умовах, коли в Україні триває військовий конфлікт з Росією, постачання будь-якої стрілецької зброї чи летального озброєння не вважаються політично доцільними. Є необхідність вести переговори щодо цього питання з цими країнами на двосторонньому рівні, а не в НАТО. Це справді великий політичний виклик для нас, і не дуже приємна ситуація", - додала вона.

Другий аспект на її думку полягає в тому, що Україна вийшла на новий рівень взаємодії з НАТО, коли українські структури глибоко інтегруються в різні структури НАТО.

"Це і розширення співпраці з Агенцією з підтримки та постачання, і з Агентством з питань зв'язку та інформатизації. Ми провели переговори щодо направлення до України цілої команди фахівців із протидії гібридним загрозам. Всі ці рішення потребують консенсусу. Навіть у рамках статусу партнера з розширеними можливостями, коли ми говоримо про певні види навчань, погодження участі України також потребує консенсусу", - констатувала віце-прем'єр.

Вона наголосила, що розвиток такого консенсусу має відбуватися постійно, на всіх рівнях: чи то її переговори, чи то міністр закордонних справ, чи міністр оборони, чи міністр або заступник міністра економіки.

"Це нова нормальність, у яку ми заходимо. Іноді ці переговори бувають неуспішними. Але в нас уже є кейси, коли з 3-4 разу все-таки це вдавалося", - додала віце-прем'єр.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica зазначив, що Німеччина завадила постачанням за лінією НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем до України.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Україна та Німеччина можуть вирішити проблему блокування купівлі Україною зброї у рамках переговорів.

Пізніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найголовніше те, що Україна отримує від НАТО та союзників обладнання, важливе для посилення потужності та спроможностей ЗСУ.

Теги: #стефанішина #німеччина #зброя
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