На Донбасі в результаті трьох обстрілів російських найманців поранено українського військового

На Донбасі в результаті трьох обстрілів російських найманців із гранатометів та стрілецької зброї поранено українського військового, з початку поточної доби втрат немає, повідомив прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

"За минулу добу, 3 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – тяжкий", - сказано у ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook у вівторок.

Зокрема, у бік Світлодарська найманці відкривали вогонь із автоматичних та протитанкових гранатометів. У напрямку Лебединського супротивник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл із автоматичних станкових гранатометів.

"Станом на 7:00, 4 січня порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - додали в штабі.