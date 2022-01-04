ОПЕК обрала нового генсека, із серпня ним стане представник Кувейту

Міністри ОПЕК на позачерговому засіданні обрали нового генерального секретаря організації - з 1 серпня 2022 року терміном на три роки обрано Хайтама Аль-Гайса (Haitham Al-Qais) з Кувейту, повідомила організація.

Аль-Гайс був представником Кувейту в ОПЕК з 2017 до 2021 року, зараз є заступником керуючого директора з маркетингу держкомпанії Кувейту Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

Раніше джерела "Інтерфаксу" говорили, що його кандидатура була єдиною для обрання.

На традиційній піврічній конференції ОПЕК на початку грудня 2021 року міністри не змогли обрати нового генерального секретаря замість Мохаммеда Баркіндо, повноваження якого закінчуються в серпні 2022 року.

Як повідомляло агентство Bloomberg з посиланням на делегатів, під час зустрічі Саудівська Аравія наполягала на тому, щоб обрати нового генсека ще тоді, проте зустріла опір, зокрема, з боку Іраку. Своїх кандидатів представили Ірак і Кувейт.

Конференція ОПЕК зазвичай призначає генсека терміном на три роки і може продовжити його повноваження ще один раз на такий самий термін. Баркіндо був обраний на посаду генерального секретаря ОПЕК влітку 2016 року, тобто прослужить на своїй посаді два терміни.

Як йдеться у прес-релізі, Баркіндо "зіграв важливу роль у розширенні історичних зусиль ОПЕК щодо підтримки сталої стабільності нафтового ринку за рахунок розширення діалогу та співпраці з багатьма зацікавленими сторонами в енергетичній сфері, включно зі знаковою декларацією про співпрацю країн ОПЕК+ з моменту її створення в грудні 2016 року. "Багато хто вважає, що ці зусилля допомогли стабілізувати світовий ринок нафти після безпрецедентного ринкового спаду, пов'язаного з пандемією COVID-19, і надали платформу для відновлення", - наголошується в повідомленні.

До призначення генсеком ОПЕК Баркіндо займав низку ключових ролей у ОПЕК у період з 1986 до 2010 року, зокрема виконував обов'язки генерального секретаря у 2006 році. Він отримав популярність у всьому світі за допомогу в розробці Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (РКЗК ООН) та Кіотський протокол як керівник технічної делегації Нігерії на переговорах в ООН у 1991 році. Він залишався ключовим учасником процесу РКЗК ООН, зокрема нещодавно на 26-й зустрічі Конференції сторін (КС) у Глазго у жовтні та листопаді 2021 року.