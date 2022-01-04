Мати затриманого українця Лавренчука сподівається, що його не екстрадують до Росії

Мати затриманого українського режисера Євгена Лавренчука Ірина Лавренчук сподівається, що його не екстрадують до Росії, повідомляє видання "Радіо Свобода".

"Я чекаю на повернення сина в Україну, якого не видасть Італія Росії", – розповіла мати затриманого режисера.

За інформацією видання, Ірина Лавренчук, яка проживає у Львові, розповіла, що спілкувалася із сином востаннє 15 грудня. За її словами, син повертався із Тель-Авіва до Львова через італійське місто Неаполь.

"Він до Італії спеціально не поїхав, летів з Тель-Авіва до Львова з пересадкою в Неаполі. Я знаю, що син має підтримку українського консульства, у італійського адвоката. Як нам розповів консул, Євген – у бойовому настрої. Я не могла уявити таку ситуацію, яка сталася із сином", – каже Ірина.

Також вона повідомила, що її Євген навчався у Москві на курсі відомого режисера, родом зі Львова, Романа Віктюка. Після студій він у Москві створив Польський театр і працював у ньому.

"У 2014 році, коли почалася війна в Україні, син повернувся до України на знак незгоди з агресією путінського режиму", – розповіла мати режисера.

Раніше повідомлялося, що генеральне консульство України в Неаполі надає консульську допомогу українському громадянину Євгену Лавренчуку, якого 17 грудня затримали в Італії на запит Російської Федерації.

У Facebook-групі Free Eugene Lavrenchuk! повідомили, що український театральний режисер Євген Лавренчук з 17 грудня перебуває в італійському СІЗО у зв'язку із запитом Росії щодо його екстрадиції до РФ.