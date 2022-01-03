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20:40 03.01.2022

Трампа треба судити за вбивство Сулеймані, інакше за смерть генерала помстяться - президент Ірану

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Трампа треба судити за вбивство Сулеймані, інакше за смерть генерала помстяться - президент Ірану

Екс-президент США Дональд Трамп має постати перед судом за вбивство американцями 3 січня 2020 року іранського генерала Касема Сулеймані, заявив у понеділок президент Ірану Ібрахім Раїсі в Тегерані на поминальних заходах на честь загиблого воєначальника.

"Агресор, убивця і головний злочинець, а саме - колишній президент США, має бути судимий за мерзенний злочин - вбивство генерала Сулеймані", - наводить слова Раїсі агентство "Мехр".

Він заявив на адресу американської влади, що якщо винуватці у вбивстві Сулеймані не відповідатимуть перед судом за скоєне, мусульмани помстяться за загибель генерала. Також Раїсі серед винуватців смерті командира назвав екс-держсекретаря США Майка Помпео.

Іранський президент зазначив, що операція США щодо вбивства Сулеймані стала порушенням суверенітету Іраку. Раїсі додав, що перед загибеллю Сулеймані було запрошено на зустріч із прем'єр-міністром цієї країни.

У неділю ввечері виповнилося два роки з моменту смерті в результаті спецоперації США в Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані: 3 січня 2020 року стало відомо про загибель Сулеймані та заступника командувача шиїтського ополчення Іраку Абу Махді аль-Мухандіса.

У відповідь на цю операцію в ніч на 8 січня іранський Корпус Стражів Ісламської революції завдав удару балістичними ракетами по авіабазі Айн-аль-Асад і військовому об'єкту поблизу Ербіля в Іраку, де були розміщені американські війська.

Західні ЗМІ нагадували, що з того часу військові та дипломатичні об'єкти західних країн в Іраку неодноразово зазнавали ракетних обстрілів, а на шляхах слідування західних сил закладали міни. Влада Іраку та країн Заходу обвинувачувала у нападах проіранські групи, проте за атаки ніхто не брав на себе відповідальність.

 

 

Теги: #президент #трамп #суд #іран
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