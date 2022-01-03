Події

17:43 03.01.2022

Російські найманці на Донбасі тричі порушили умови перемир'я, поранено одного військовослужбовця ЗС України

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Російські найманці на Донбасі тричі порушили умови перемир'я, поранено одного військовослужбовця ЗС України

Російські найманці на Донбасі з початку цієї доби, 3 січня, тричі порушили умови режиму припинення вогню, в результаті чого один український військовослужбовець отримав поранення середньої тяжкості, повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил у понеділок.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів. У напрямку Лебединського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що в результаті дій найманців один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. "Стан його здоров'я – середньої тяжкості", - наголошують у штабі.

Там додають, що підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Теги: #зведення #оос
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