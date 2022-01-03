Події

14:11 03.01.2022

Єврокомісія отримала скаргу "Нафтогазу" на домінантне становище російського "Газпрому" на газовому ринку ЄС

1 хв читати
Єврокомісія отримала скаргу "Нафтогазу" на домінантне становище російського "Газпрому" на газовому ринку ЄС

Європейська Комісія отримала скаргу НАК "Нафтогаз України" на домінантне становище російського "Газпрому" на європейському ринку газу, що, на думку української сторони, є причиною рекордного зростання цін на газ у Європі.

"Ми отримали скаргу. Ми розглянемо її відповідно до наших стандартних процедур", - підтвердив у понеділок на брифінгу представник Єврокомісії Тім МакФі (Tim McPhie), відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Інших деталей він не надав.

Як повідомлялося раніше, НАК "Нафтогаз України" 21 грудня звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським "Газпромом" домінантним становищем на європейському ринку газу, подавши клопотання Генеральному директорату з конкуренції (Directorate General for Competition) про вжиття негайних заходів для нормалізації ситуації.

"Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку, незважаючи на зростання попиту, й обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу до Європи та конкурувати з "Газпромом", - наводяться в релізі "Нафтогазу" слова голови правління Юрія Вітренка.

На його думку, саме це є ключовою причиною кризи і рекордного зростання цін у Європі.

Теги: #нафтогаз_україни #єврокомісія #скарга
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:23 22.12.2021
"Нафтогаз" звернувся до Єврокомісії зі скаргою на зловживання "Газпромом" домінантним становищем на ринку

"Нафтогаз" звернувся до Єврокомісії зі скаргою на зловживання "Газпромом" домінантним становищем на ринку

14:17 22.12.2021
"Нафтогаз" просить ЄК зобов'язати "Газпром" виставити на електронні торги значні обсяги газу для його постачання на кордоні з Україною

"Нафтогаз" просить ЄК зобов'язати "Газпром" виставити на електронні торги значні обсяги газу для його постачання на кордоні з Україною

08:11 16.12.2021
Якщо РФ здійснить подальші агресивні дії проти України, ціна буде важкою, а наслідки серйозними

Якщо РФ здійснить подальші агресивні дії проти України, ціна буде важкою, а наслідки серйозними

16:35 15.12.2021
Єврокомісія внесла пакет законопроектів щодо створення в ЄС ринку водню

Єврокомісія внесла пакет законопроектів щодо створення в ЄС ринку водню

12:30 14.12.2021
Єврокомісія пропонує заборонити довгострокові контракти на постачання газу після 2049 року – Bloomberg

Єврокомісія пропонує заборонити довгострокові контракти на постачання газу після 2049 року – Bloomberg

17:53 26.11.2021
ЄК запропонувала країнам Євросоюзу призупинити авіасполучення з півднем Африки через новий штам COVID-19

ЄК запропонувала країнам Євросоюзу призупинити авіасполучення з півднем Африки через новий штам COVID-19

11:53 26.11.2021
Єврокомісія через виявлення на півдні Африки нового штаму COVID-19 вважає за потрібне зупинити авіасполучення з регіоном

Єврокомісія через виявлення на півдні Африки нового штаму COVID-19 вважає за потрібне зупинити авіасполучення з регіоном

17:56 23.11.2021
Єврокомісія виділить до EUR3,5 млн для повернення нелегалів, які опинилися в Білорусі - фон дер Ляєн

Єврокомісія виділить до EUR3,5 млн для повернення нелегалів, які опинилися в Білорусі - фон дер Ляєн

20:54 22.11.2021
До Білорусі для оцінки ситуації з біженцями на кордоні прибули експерти Єврокомісії

До Білорусі для оцінки ситуації з біженцями на кордоні прибули експерти Єврокомісії

08:25 18.11.2021
Прем'єр-міністр Естонії та президент Єврокомісії погодилися у необхідності якнайшвидшого набрання чинності санкціями проти Білорусі

Прем'єр-міністр Естонії та президент Єврокомісії погодилися у необхідності якнайшвидшого набрання чинності санкціями проти Білорусі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

П'ять ядерних країн підтверджують прихильність Договору про нерозповсюдження і ненацілювання - заява

Глава європейської дипломатії відвідає Україну з 4 по 6 січня

Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, - Зеленський

Дуже важливо запобігти подальшій ескалації на Донбасі - Єрмак після розмови Зеленського та Байдена

В Україні за добу виявили 1 804 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 2 537 людей, 114 померли

ОСТАННЄ

П'ять ядерних країн підтверджують прихильність Договору про нерозповсюдження і ненацілювання - заява

На Донеччині знайшли мертвим механіка-водія однієї з військових частин, розпочато розслідування

Глава європейської дипломатії відвідає Україну з 4 по 6 січня

Індонезія на тлі поширення штаму "омікрон" почне масово пропонувати бустери вакцин

Зеленський ініціював створення трьох національних парків і збільшення меж низки природоохоронних об'єктів

Безпілотники атакували сили міжнародної коаліції в аеропорту Багдада

Арабська коаліція звинуватила єменських повстанців у захопленні вантажного судна з медичним обладнанням

Санду заявляє про низький рівень вакцинації в Молдові

Уряд США схвалив продовження угоди щодо використання МКС до 2030 р. - NASA

Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, - Зеленський

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА