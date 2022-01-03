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13:35 03.01.2022

Санду заявляє про низький рівень вакцинації в Молдові

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Санду заявляє про низький рівень вакцинації в Молдові

Президент Молдови Майя Санду заявила про низький рівень вакцинації в країні, закликавши громадян вакцинуватися.

"Попри те, що ми отримали вакцину серед перших країн на європейському континенті, й у нас достатньо вакцин, рівень вакцинації дуже низький", - сказала Санду в понеділок у поліклініці Державної канцелярії, де зробила бустерну дозу вакцини Pfizer проти COVID-19.

Вона висловила занепокоєння пандемічною ситуацією у світі та швидким поширенням штаму "омікрон". "На жаль, новий штам поширюється надзвичайно швидко. Прогнози фахівців свідчать про те, що нова хвиля коронавірусу досягне й Молдови. Ми маємо бути обачними, треба вакцинуватися", - сказала президент.

Вона зазначила, що нині Молдова має в розпорядженні кількасот тисяч вакцин Pfizer і Moderna.

За її словами, система охорони здоров'я до нової хвилі COVID-19 підготовлена, але "громадяни мають допомагати медикам, а допомога полягає в тому, щоб вакцинуватися".

Процес вакцинації в Молдові стартував 2 березня 2021 року. На сьогодні використано 1,8 доз вакцини, понад 980 тис. осіб пройшли повний курс вакцинації від COVID-19. Рівень вакцинації в республіці становить близько 27%, у Кишиневі - більше ніж 45% населення.

Теги: #санду #молдова #вакцинація
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