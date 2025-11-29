Санду: безпілотники РФ знов порушили повітряний простір Молдови

Фото: https://point.md

Президентка Молдови Майя Санду засудила нову атаку РФ на Україну і повідомила про те, що російськи безпілотники знов порушили повітряний простір Молдови

"Жорстока 10-годинна атака на Україну. Це не мова дипломатії, ані мови країни, яка стверджує, що веде мирні переговори. Російські безпілотники знову порушили повітряний простір Молдови, прямуючи до Молдови, щоб знищити мирних жителів, що призвело до його тимчасового закриття. Ми засуджуємо ці атаки та підтримуємо Україну", - написала Санду у мережі X у суботу.