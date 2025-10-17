Інтерфакс-Україна
Політика
09:14 17.10.2025

Санду призначила засідання новообраного парламенту на 22 жовтня

1 хв читати
Санду призначила засідання новообраного парламенту на 22 жовтня

Президент Республіки Молдова Мая Санду підписала в п’ятницю, 17 жовтня, указ про скликання парламенту Республіки Молдова XII скликання.

Згідно з указом, оприлюдненому на сайті президента, перше засідання нового законодавчого органу відбудеться у середу, 22 жовтня, о 10:00. Під час нього депутати мають обрати керівні та робочі органи парламенту та розпочати процедури для призначення нового уряду.

Раніше повідомлялось, що кандидатом на посаду прем’єр-міністра Республіки Молдова, ймовірно, буде бізнесмен Олександр Мунтяну, який проживає в Україні понад 20 років, повідомляє молдавська газета "Гвардія" (Ziarul de Gardă) з посиланням на власні джерела.

Як повідомлялося, на парламентських виборах у Молдові проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS), заснована президенткою країни Маєю Санду, отримала 50,2% голосів виборців. Проросійський "Патріотичний виборчий блок", одним із лідерів якого є колишній президент Ігор Додон, набрав 24,17% голосів виборців і посів друге місце. Проєвропейський блок "Альтернатива" зібрав 7,96% голосів, проросійська "Наша партія" Ренато Усатого — 6,2%, партія "Демократія вдома", яка виступає за об’єднання з Румунією — 5,62%. Решта з 18 політсил набрала менше ніж 1% голосів виборців.

Теги: #парламент #санду #молдова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:12 14.10.2025
Бізнесмен Олександр Мунтяну, який проживає в Україні, може очолити уряд Молдови – ЗМІ

Бізнесмен Олександр Мунтяну, який проживає в Україні, може очолити уряд Молдови – ЗМІ

18:43 02.10.2025
Зеленський і Санду говорили про необхідність одночасного відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС

Зеленський і Санду говорили про необхідність одночасного відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС

15:27 02.10.2025
Україна та Молдова мають разом відкрити перший переговорний кластер — єврокомісарка Кос

Україна та Молдова мають разом відкрити перший переговорний кластер — єврокомісарка Кос

15:27 29.09.2025
Нардеп Соболєв: Тили України залишаються сильними - Молдова не відступила від європейського вибору

Нардеп Соболєв: Тили України залишаються сильними - Молдова не відступила від європейського вибору

12:39 29.09.2025
Незважаючи на спроби РФ підірвати демократичні вибори, народ Молдови підтвердив своє європейське майбутнє - Сибіга

Незважаючи на спроби РФ підірвати демократичні вибори, народ Молдови підтвердив своє європейське майбутнє - Сибіга

19:32 25.09.2025
Стефанчук про оновлення Цивільного кодексу: Цей законопроєкт про розширення особистих прав кожної людини

Стефанчук про оновлення Цивільного кодексу: Цей законопроєкт про розширення особистих прав кожної людини

01:52 23.09.2025
Молдова може стати плацдармом для проникнення в Одеську область – Санду про наслідки перемоги на парламентських виборах прокремлівських сил

Молдова може стати плацдармом для проникнення в Одеську область – Санду про наслідки перемоги на парламентських виборах прокремлівських сил

12:32 19.09.2025
Парламентарі готують звернення до ДБР у зв'язку з перешкоджанням роботи комітету з питань нацбезпеки з боку Безуглої

Парламентарі готують звернення до ДБР у зв'язку з перешкоджанням роботи комітету з питань нацбезпеки з боку Безуглої

00:07 18.09.2025
Зеленський підписав указ про підготовку щорічного послання президента до Ради

Зеленський підписав указ про підготовку щорічного послання президента до Ради

19:06 15.09.2025
Понад 10% від підручників ще досі не доставлені до шкіл - голова комітету Ради

Понад 10% від підручників ще досі не доставлені до шкіл - голова комітету Ради

ВАЖЛИВЕ

Залужний: Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни

"Слуга народу" підтримала кандидатуру Бережної на посаду віце-премʼєра з гуманітарної політики - міністра культури

Планується зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу" - джерело

РФ навмисне відключила е/е на ЗАЕС для реалізації планів під’єднання до своєї енергосистеми – Сибіга

Україна завершила процес скринінгу законодавства – єврокомісарка

ОСТАННЄ

Орієнтовна вартість правок нардепів в проєкт держбюджету-2026 сягає 7,1 трлн грн - голова комітету Ради

Порошенко закликав Європу до життя без росії:

МЗС України про справу "Білоруського Гаюна": Лукашенко створює обмінний фонд для купівлі собі індульгенції

УЧХ засудив атаку РФ на гумконвой на Херсонщині

Гуманітарний комітет Ради підтримує реалізацію в 2026р проєкту "1000 годин контенту" - Кравчук

Київ спрямував на укриття 2-го рівня 2,7 млрд грн – Кличко

Суд продовжить розгляд позову Порошенка про скасування санкцій проти нього в закритому режимі 7 листопада - адвокат

Нові правила звільнення працівників і місцевих депутатів під час війни пропонує група депутатів "Слуги народу"

Законопроєкт про Кіберсили ЗСУ суперечить чинному законодавству - нардеп

ЦВК продовжила для Чорновол строк подання документів для реєстрації народною депутаткою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА