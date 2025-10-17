Санду призначила засідання новообраного парламенту на 22 жовтня

Президент Республіки Молдова Мая Санду підписала в п’ятницю, 17 жовтня, указ про скликання парламенту Республіки Молдова XII скликання.

Згідно з указом, оприлюдненому на сайті президента, перше засідання нового законодавчого органу відбудеться у середу, 22 жовтня, о 10:00. Під час нього депутати мають обрати керівні та робочі органи парламенту та розпочати процедури для призначення нового уряду.

Раніше повідомлялось, що кандидатом на посаду прем’єр-міністра Республіки Молдова, ймовірно, буде бізнесмен Олександр Мунтяну, який проживає в Україні понад 20 років, повідомляє молдавська газета "Гвардія" (Ziarul de Gardă) з посиланням на власні джерела.

Як повідомлялося, на парламентських виборах у Молдові проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS), заснована президенткою країни Маєю Санду, отримала 50,2% голосів виборців. Проросійський "Патріотичний виборчий блок", одним із лідерів якого є колишній президент Ігор Додон, набрав 24,17% голосів виборців і посів друге місце. Проєвропейський блок "Альтернатива" зібрав 7,96% голосів, проросійська "Наша партія" Ренато Усатого — 6,2%, партія "Демократія вдома", яка виступає за об’єднання з Румунією — 5,62%. Решта з 18 політсил набрала менше ніж 1% голосів виборців.