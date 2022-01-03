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13:30 03.01.2022

Уряд США схвалив продовження угоди щодо використання МКС до 2030 р. - NASA

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Уряд США схвалив продовження угоди щодо використання МКС до 2030 р. - NASA

Уряд США схвалив продовження угоди щодо використання Міжнародної космічної станції (МКС) до 2030 року, повідомив адміністратор NASA Білл Нельсон.

"Міжнародна космічна станція - це маяк для мирної міжнародної співпраці у галузі науки, і за 20 років за її допомогою було створено безліч наукових, освітніх, технологічних розробок на користь людства. Я радий, що адміністрація Байдена і Гарріс висловили високий рівень підтримки продовженню роботи станції до 2030 року", - заявив Нельсон.

Європейське космічне агентство (ESA) підтримує рішення уряду США продовжити угоду про експлуатацію МКС до 2030 року та направить зустрічну пропозицію про роботу станції країнам-партнерам, повідомив глава агентства Йозеф Ашбахер.

Він зазначив, що ESA залюбки продовжить партнерські відносини з NASA, "Роскосмосом", JAXA (Японське агентство аерокосмічних досліджень) і Канадським космічним агентством на МКС.

Теги: #мкс #nasa
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