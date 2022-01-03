Події

12:19 03.01.2022

Польщі загрожують нові обмеження через COVID-19, якщо захворюваність продовжить зростати, - глава МОЗ

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Польщі загрожують нові обмеження через COVID-19, якщо захворюваність продовжить зростати, - глава МОЗ

Влада Польщі може вдатися до нових обмежувальних заходів, якщо зростання захворюваності COVID-19 збережеться, заявив у понеділок глава польського МОЗ Адам Недзельський.

"Якщо ми побачимо цього тижня продовження тенденції до зростання захворюваності, з урахуванням близько 20 тис. зайнятих у госпіталях ліжкомісць, що все ще є дуже високим показником, то так - ми ухвалимо подальші жорсткіші рішення", - наводить його слова видання The Guardian.

"Ми говоритимемо, наприклад, про школи, про закриття торговельних центрів, але я не хочу забігати наперед", - уточнив міністр.

Він додав, що нові рішення влади можуть бути озвучені цього тижня, або в середу, або у п'ятницю.

The Guardian зазначає, що Польща переживає четверту хвилю COVID-19 зі стійким високим рівнем інфікувань: за добу в країні виявили 7 179 випадків зараження, померли ще 10 інфікованих. Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, усього в Польщі за час пандемії виявили понад 4,1 млн випадків зараження коронавірусом, 97,5 тис. заражених померли. Одужали більше ніж 3,64 млн людей.

Теги: #коронавірус #польща
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