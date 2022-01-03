У ЗСУ зареєстровано три нові випадки інфікування COVID-19 за добу, загалом хворіють 466 військових - командування Медсил

Упродовж минулої доби, 3 січня, в лавах Збройних сил України зафіксували три нові випадки зараження COVID-19, повідомляє командування Медичних сил Збройних сил України.

"За минулу добу зареєстровано три нові випадки захворювання гострою респіраторною хворобою COVID-19. Станом на 10.00 3 січня 2022 року у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 466 осіб. Усього за час пандемії одужали 33 670 людей, летальних випадків 111", - ідеться в повідомленні на сторінці Медсил у Facebook у понеділок.

Зазначається, що на ізоляції (зокрема на самоізоляції) перебуває 61 людина.

Від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 238 741 людина отримала одну дозу вакцини. Повторно провакциновані 232 962 людини.