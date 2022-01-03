Події

11:35 03.01.2022

Протягом доби в Україні очікується вітряна погода, в північних областях - сніг і заметілі - ДСНС

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Протягом доби в Україні очікується вітряна погода, в північних областях - сніг і заметілі - ДСНС

 Упродовж поточної доби понеділка, 3 січня, в Україні очікується вітряна погода. В північних областях метеорологічні умови погіршаться - очікуються сніг і заметіль, повідомили в ДСНС.

"3 січня вночі в північних, центральних і східних областях на дорогах ожеледиця, в Чернігівській, Сумській і Полтавській областях сильний сніг, заметілі. В Україні протягом доби пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", - ідеться в повідомленні на сайті відомства в понеділок.

У Києві та Київській області 3 січня вночі на дорогах ожеледиця. Протягом доби в столиці буде вітряно - 15-20 м/с.

Теги: #дснс #погода
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