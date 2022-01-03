Події

08:19 03.01.2022

В Україні за добу виявили 1 804 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 2 537 людей, 114 померли

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В Україні за добу виявили 1 804 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 2 537 людей, 114 померли

В Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 1 804 нові випадки захворювання на COVID-19, одужало 2 537 людей, 114 померли, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 2 січня в Україні: зафіксовано 1 804 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 97, медпрацівників – 24). Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 168 осіб; летальних випадків – 114; одужали – 2 537 людей", - сказано у повідомленні у Telegram-каналі.

Днем раніше, 2 січня за добу виявили 1 863 нові випадки захворювання СOVID-19, 1 січня виявили 5 026 нових випадків захворювання СOVID-19, 31 грудня виявили 7 029 нових випадків захворювання СOVID-19, 30 грудня повідомлялося про 5 930 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 29 грудня виявили 5 454 нові випадки захворювання СOVID-19, 28 грудня виявили 2 248 нових випадків захворювання СOVID-19, 27 грудня виявили 1 864 нові випадки захворювання СOVID-19, 26 грудня виявили 2 810 СOVID-19, 25 грудня виявили 5276 нових випадків захворювання СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 676 342 особи; одужало – 3 479 725 осіб; летальних випадків - 96 301.

1 і 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні зачинені. В інші дні – працюватимуть за звичайним розкладом. Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна за посиланням: vaccination.covid19.gov.ua/list або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.

 

 

 

Теги: #статистика #коронавірус #україна
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