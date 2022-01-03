Події

07:02 03.01.2022

Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі архіву одного із санаторіїв Святогірська

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Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі архіву одного із санаторіїв Святогірська

У неділю рятувальники ліквідували пожежу у будівлі архіву на території санаторію у м. Святогірську (Донецька обл.), без постраждалих, повідомили у ДСНС.

Як повідомляє прес-служба на сайті відомства в неділю, 2 січня о 3:38 до Головного управління надійшла інформація про пожежу на території санаторію, розташованого за адресою: Краматорський район, м. Святогірськ, вул. І. Мазепи.

"Після прибуття було встановлено займання окремої одноповерхової будівлі архіву. Станом на 2 січня 2022 р. відвідувачів у санаторії немає. У санаторії перебувають 3 працівники. О 5:07 пожежу локалізовано, о 6:58 пожежу ліквідовано", – йдеться в повідомленні.

Причина пожежі встановлюється спеціалістами.

У ДСНС наголосили, що загиблих і постраждалих у результаті пожежі немає.

Від ГУ ДСНС було залучено 11 фахівців особового складу та 3 одиниці техніки.

 

 

Теги: #донецька #санаторій #пожежа
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