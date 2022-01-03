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06:47 03.01.2022

Байден підтвердив Зеленському позицію США та союзників про рішучу відповідь на можливу агресію Росії

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Байден підтвердив Зеленському позицію США та союзників про рішучу відповідь на можливу агресію Росії

Президент США Джозеф Байден у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським у неділю ввечері запевнив у готовності США та союзників дати рішучу відповідь на можливу агресію з боку Росії, йдеться у заяві Білого дому.

"Президент Джозеф Байден-молодший сьогодні поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Президент Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їх союзники та партнери відповідатимуть рішуче, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну", - наголошується в прес-релізі.

Лідери висловили підтримку дипломатичним зусиллям, які розпочнуться наступного тижня з двостороннього діалогу про стратегічну стабільність, в НАТО через Раду Росія-НАТО та в Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Водночас Байден наголосив на прихильності Вашингтона, союзників і партнерів принципу "нічого про тебе без тебе". Також він підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.

Байден висловив підтримку "заходам зміцнення довіри для деескалації напруженості на Донбасі та активної дипломатії для просування виконання Мінських домовленостей на підтримку нормандського формату.

 

 

Теги: #сша #лідери #переговори
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