Події

19:45 02.01.2022

КМДА попереджає про ожеледицю на дорогах Києва найближчої ночі

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КМДА попереджає про ожеледицю на дорогах Києва найближчої ночі

У ніч на понеділок, 3 січня, на дорогах Києва очікується ожеледиця, а протягом доби також пориви вітру 20-25 м/с (I рівень небезпеки, жовтий), повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

"Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом", - йдеться у повідомленні.

Водіям радять дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрів, максимально знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів, увімкнути габаритні чи протитуманні вогні, не використовувати автотранспорт із літніми шинами. "У період погіршення погодних умов не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці. Автівки, які заважають дорожникам, евакуюють", - наголосили у КМДА.

Пішоходам радять не поспішати і не тримати руки в кишенях під час ходьби, а також бути уважними при переході проїжджої частини та на тротуарах.

 

 

 

Теги: #погода #ожеледиця #прогноз
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