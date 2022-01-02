У країнах Балтії за першу добу 2022 року відзначено спад за кількістю нових випадків COVID-19

У країнах Балтії відзначено зниження показників захворюваності коронавірусом.

У Литві за минулу добу виявлено 1149 нових випадків зараження коронавірусом, від цієї хвороби померли 16 осіб, повідомив у неділю департамент статистики.

15 померлих не були щеплені або щеплені частково.

У Латвії за минулу добу зареєстровано 180 нових випадків COVID-19, отримані повідомлення про смерть двох пацієнтів з коронавірусом, свідчать дані Центру профілактики і контролю захворювань.

14-денний кумулятивний показник захворюваності на 100 000 населення за добу знизився з 534,8 до 522 випадків.

З початку пандемії коронавірус лабораторно підтверджений у 277 021 жителя Латвії, 4579 пацієнтів померли.

У діловодстві поліції наразі перебуває 52 кримінальні процеси про можливу фіктивну вакцинацію, а також розпочато 76 перевірок, пов'язаних з фіктивною вакцинацією і підробкою сертифікатів, повідомили агентству BNS в Держполіції.

В отриманні сертифікатів без вакцинації загалом підозрюються кілька сотень людей.

Відповідно до узагальненої агентством BNS інформації, з серпня, коли поліція вперше повідомила про затримання за підозрою у фіктивній вакцинації і підробці документів, у цих справах проходять щонайменше 15 працівників охорони здоров'я.

В Естонії за минулу добу позитивний результат дали 429 тестів на COVID-19. Летальних випадків за добу не зареєстровано.

171 особа, яка отримала позитивний результат не була вакцинована, а у 258 завершено курс вакцинації.

Загалом в Естонії по дві дози вакцини отримали 61,4% населення.