У країнах Балтії за першу добу 2022 року відзначено спад за кількістю нових випадків COVID-19
У країнах Балтії відзначено зниження показників захворюваності коронавірусом.
У Литві за минулу добу виявлено 1149 нових випадків зараження коронавірусом, від цієї хвороби померли 16 осіб, повідомив у неділю департамент статистики.
15 померлих не були щеплені або щеплені частково.
У Латвії за минулу добу зареєстровано 180 нових випадків COVID-19, отримані повідомлення про смерть двох пацієнтів з коронавірусом, свідчать дані Центру профілактики і контролю захворювань.
14-денний кумулятивний показник захворюваності на 100 000 населення за добу знизився з 534,8 до 522 випадків.
З початку пандемії коронавірус лабораторно підтверджений у 277 021 жителя Латвії, 4579 пацієнтів померли.
У діловодстві поліції наразі перебуває 52 кримінальні процеси про можливу фіктивну вакцинацію, а також розпочато 76 перевірок, пов'язаних з фіктивною вакцинацією і підробкою сертифікатів, повідомили агентству BNS в Держполіції.
В отриманні сертифікатів без вакцинації загалом підозрюються кілька сотень людей.
Відповідно до узагальненої агентством BNS інформації, з серпня, коли поліція вперше повідомила про затримання за підозрою у фіктивній вакцинації і підробці документів, у цих справах проходять щонайменше 15 працівників охорони здоров'я.
В Естонії за минулу добу позитивний результат дали 429 тестів на COVID-19. Летальних випадків за добу не зареєстровано.
171 особа, яка отримала позитивний результат не була вакцинована, а у 258 завершено курс вакцинації.
Загалом в Естонії по дві дози вакцини отримали 61,4% населення.