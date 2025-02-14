Лідери країн Північної Європи та Балтії закликали дати Україні можливість перемогти у війні з Росією

Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція та Естонія підтвердили повну підтримку України та закликали дати їй можливість перемогти в агресивній війні з Росією, забезпечити справедливий і тривалий мир.

"Ми працюємо з Україною, Сполученими Штатами і всіма нашими союзниками по НАТО і партнерами з ЄС над тим, як досягти миру за допомогою сили. Ми повністю віддані суверенітету і територіальній цілісності України. Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки", – йдеться у спільній заяві лідерів країн Північної Європи та Балтії в п’ятницю.

Вони наголосили, що результат війни матиме фундаментальний і довготривалий вплив на європейську і трансатлантичну безпеку, тому їх пріоритетом наразі є зміцнення України.

Автори заяви нагадали, що їх країни є одними з найбільших донорів військової допомоги Україні на душу населення і додали, що будуть й надалі посилювати підтримку.

"Україна і Європа повинні бути залучені до будь-яких переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру", – заявили лідери країн Північної Європи та Балтії слідом за міністрами закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії та верховним представником ЄС (формат "Веймар+"), які вийшли із подібної заявою раніше цього тижня.

"Ми інвестуємо значні кошти у власну оборону. Ми сповнені рішучості і надалі зміцнювати нашу колективну безпеку і оборону, а також нести відповідальність за мир і безпеку в Європі", – зазначили також лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії, Швеції та Естонії.