Єрмак провів онлайн-розмову з радниками лідерів країн Північної Європи, Балтії та керівників Євросоюзу

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з радниками лідерів держав Північної Європи, Балтії, президентів Європейської ради та Європейської комісії, Високої представниці ЄС із закордонних справ та безпекової політики.

Співрозмовники обговорили продовження підтримки України в боротьбі проти російської агресії. Зокрема, ішлося про необхідність зміцнення ППО на тлі посилення ракетно-дронових обстрілів з боку Росії.

Андрій Єрмак розповів про результати зустрічей української делегації у Вашингтоні, де також говорили про необхідність збереження підтримки України.

Особливу увагу під час розмови було приділено посиленню санкційного тиску на Росію. Для України важливо, щоб 18-й санкційний пакет ЄС містив обмеження проти банківського та енергетичного секторів, тіньового флоту РФ, а також вторинні санкції.

Крім того, сторони обговорили підготовку до майбутніх міжнародних заходів, насамперед саміту G7, який відбудеться 15–17 червня в Канаді, саміту НАТО в Гаазі, а також саміту ЄС.

Джерело: https://president.gov.ua/news/andrij-yermak-proviv-onlajn-rozmovu-z-radnikami-lideriv-kray-98349