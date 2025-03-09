Події

10:24 09.03.2025

Міністри оборони Nordic Baltic 8 оголосили про плани допомоги Україні

2 хв читати
Міністри оборони Nordic Baltic 8 оголосили про плани допомоги Україні

Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у засіданні очільників міноборони балтійських та скандинавських держав у форматі Nordic Baltic 8 у Копенгагені.

"Ще одна важлива мета мого візиту до Данії – участь у засіданні NB8, де зібралися міністри оборони Норвегії, Ісландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви. Кожна з країн представила свій план подальшої підтримки України", - цитує Умєрова телеграм-канал Міноборони.

Зокрема, за інформацією міністра:

Швеція готує новий великий пакет військової допомоги, включно з посиленням української ППО. Поставки мають відбутися вже цього року.

Норвегія виділяє у 2025 році 7,8 млрд євро – один із найбільших бюджетів допомоги Україні. Кошти можуть бути спрямовані на посилення спроможностей на морі та ППО. Також Норвегія підтримує підготовку військових у межах "Нордично-Балтійської бригади" та інвестує в український ОПК.

Литва працює над зміцненням нашого ППО, інвестиціями в ОПК та внесками в «чеську ініціативу». Артилерійські снаряди залишаються в пріоритеті.

Латвія зосереджена на оснащенні наших підрозділів, постачанні снарядів та співпраці в сфері ОПК.

Ісландія бере участь в інвестиціях у наш ОПК у межах «данської моделі» та допомагає готувати «Нордично-Балтійську бригаду».

Фінляндія працює над постачанням артилерійських снарядів та готує новий пакет допомоги.

Естонія готує нові поставки снарядів та готова долучитися до підготовки «Нордично-Балтійської бригади».

Данія розглядає додаткові інвестиції в український ОПК.

"Нордичні та балтійські країни залишаються одними з найвідданіших наших союзників. Вони не лише нарощують військову допомогу, а й активно підтримують розвиток нашої оборонної промисловості", - заявив Умєров.

Теги: #скандинавія #міністри #оборона #балтія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:29 08.03.2025
Зеленський очікує на доповідь Умєрова щодо нових пакетів підтримки

Зеленський очікує на доповідь Умєрова щодо нових пакетів підтримки

00:36 08.03.2025
Уряд затвердив нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель - Міноборони

Уряд затвердив нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель - Міноборони

21:30 07.03.2025
Умєров обговорив з Брекельмансом допомогу з дронами та ППО

Умєров обговорив з Брекельмансом допомогу з дронами та ППО

20:13 07.03.2025
Єрмак обговорив з представниками Північної Європи та Балтії розробку мирного плану

Єрмак обговорив з представниками Північної Європи та Балтії розробку мирного плану

18:38 07.03.2025
Голова МЗС Молдови наполягає на необхідності збільшити витрати на оборону країнами Європи

Голова МЗС Молдови наполягає на необхідності збільшити витрати на оборону країнами Європи

15:56 07.03.2025
Президент Польщі ініціює зміни до Конституції, щоб гарантувати витрати на оборону на рівні не менше 4% ВВП

Президент Польщі ініціює зміни до Конституції, щоб гарантувати витрати на оборону на рівні не менше 4% ВВП

04:04 06.03.2025
Гілі й Хегсет обговорять мирний план для України у четвер

Гілі й Хегсет обговорять мирний план для України у четвер

21:35 24.02.2025
Зеленський на зустрічі з лідерами Північно-балтійської вісімки: обговорили ще більше масштабування безпекової співпраці

Зеленський на зустрічі з лідерами Північно-балтійської вісімки: обговорили ще більше масштабування безпекової співпраці

12:12 24.02.2025
Лідери країн Північної Європи та Балтії: Для справедливого і тривалого миру Україна і Європа повинні брати участь у будь-яких майбутніх переговорах

Лідери країн Північної Європи та Балтії: Для справедливого і тривалого миру Україна і Європа повинні брати участь у будь-яких майбутніх переговорах

19:41 21.02.2025
Міністри оборони країн Європи проведуть екстрену нараду щодо України

Міністри оборони країн Європи проведуть екстрену нараду щодо України

ВАЖЛИВЕ

Кількість поранених внаслідок бомбардування ворогом Дружківки зросла до 12-ти

Захисники України в ніч на 9 березня знищили 73 зі 119 ворожих дронів

Окупанти втратили впродовж доби 1180 військовослужбовців

Зеленський очікує на доповідь Умєрова щодо нових пакетів підтримки

У Москві думають, як знищити й захопити більше, поки світ дозволяє їм це

ОСТАННЄ

Кількість жертв удару по Кривому Рогу 5 березня виросла до шести

Міністри оборони України та Литви обговорили постачання боєприпасів для української армії

Пасажиропотік через кордон в перший тиждень весни виріс на 1,1%

Кількість поранених внаслідок бомбардування ворогом Дружківки зросла до 12-ти

Захисники України в ніч на 9 березня знищили 73 зі 119 ворожих дронів

У Запорізькій області усувають пошкодження газової інфраструктури внаслідок ворожої атаки

Двоє цивільних загинули і шестеро поранено впродовж доби через ворожі атаки в Херсонській області

Двоє загиблих і 23 поранених внаслідок ворожих ударів у Донецькій області за добу

Сили оборони вразили за добу 18 районів зосередження окупантів

Упродовж доби зафіксовано 167 бойових зіткнень

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА