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20:13 07.03.2025

Єрмак обговорив з представниками Північної Європи та Балтії розробку мирного плану

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Єрмак обговорив з представниками Північної Європи та Балтії розробку мирного плану
Фото: сайт Президента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з національної безпеки й дипломатичними радниками глав держав та урядів Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції, повідомляє пресслужба Офісу.

"Єрмак відзначив результати вчорашнього спеціального засідання Європейської ради в Брюсселі, рішучість щодо підтримки України та готовність працювати над спільним планом досягнення справедливого й тривалого миру. Він нагадав, що Україна запропонувала кроки, які можуть прокласти шлях до завершення війни. Це тиша в небі й на морі: припинення атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру й морських військових операцій, а також звільнення полонених", - зазначається у повідомленні.

Він поінформував співбесідників про роботу з французькою та британською сторонами над планом досягнення справедливого й тривалого миру. Україна дуже цінує відповідні пропозиції від держав Північної Європи та Балтії, які враховуються під час його підготовки, підкреслив Єрмак.

"Ми завершуємо підготовку попереднього плану, який будемо обговорювати з американськими партнерами наступного тижня в Саудівській Аравії. Наголошую, що це план не лише України, це план Європи", – наголосив він.

Він сказав, що потрібно продовжувати роботу над конкретними та дієвими гарантіями безпеки для України перед будь-якими переговорами щодо встановлення справедливого й тривалого миру.

Теги: #розмова #європа #балтія

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