Лідери країн Північної Європи та Балтії: Для справедливого і тривалого миру Україна і Європа повинні брати участь у будь-яких майбутніх переговорах

Президенти Фінляндії, Латвії, Литви та України, а також прем'єр-міністри Данії, Естонії, Ісландії, Норвегії та Швеції у понеділок зробили спільну заяву, в якій зазначили непохитну підтримку України та наголосили на том, що для досягнення справедливого і тривалого миру Україна і Європа повинні брати участь у будь-яких майбутніх переговорах, а Україна повинна отримати сильні гарантії безпеки.

"Ми однозначно засуджуємо триваюче незаконне, неспровоковане і невиправдане повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Результат війни матиме фундаментальні та довготривалі наслідки для європейської та трансатлантичної безпеки. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Нашим головним пріоритетом є зміцнення України. Ми будемо і надалі посилювати нашу підтримку", - наголошується в документі.

В заяві йдеться також, що для досягнення справедливого і тривалого миру Україна і Європа повинні брати участь у будь-яких майбутніх переговорах, а Україна повинна отримати сильні гарантії безпеки.

"Європа має продемонструвати своє лідерство. Ми взаємодіємо з усіма членами НАТО і країнами-членами ЄС, щоб досягти миру через силу", - додають лідери країн.

Очільники країн Північної Європи та Балтії нагадали, що вони є одними з найбільших донорів України, на сьогодні країни Півночі та Балтії надали Україні понад 26 млрд євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги.

"Ми зобов'язуємося надавати більше підтримки Україні, в тому числі у сфері протиповітряної оборони і боєприпасів. Ми зобов'язуємося більше інвестувати в українську оборонну промисловість. І ми зобов'язуємось надати обладнання і тренування для масштабованого підрозділу розміром з бригаду. Водночас ми закликаємо членів Альянсу і партнерів також надавати Україні більшу військову підтримку", - наголосили голови держав.

Вони зауважили, що країни Півночі та Балтії продовжитимуть чинити максимальний тиск на Росію, в тому числі за допомогою санкцій та заходів проти тіньового флоту, щоб обмежити Росію та її військову машину. Також зазначається, що справедливий і тривалий мир неможливий без відповідальності Росії за міжнародні злочини.

"Ми також наголошуємо на нашій непохитній підтримці інтеграції України до Європейського Союзу. Ми вітаємо вражаючу відданість справі та прогрес у реформах, який Україна продемонструвала в умовах повномасштабної військової агресії з боку Росії. Ми повністю підтримуємо шлях України до членства в ЄС, у тому числі шляхом відкриття якомога більшої кількості кластерів, і, сподіваємось, усіх, у 2025 році. Разом ми також продовжуємо підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО", - резюмували очільники держав.