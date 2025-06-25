Глави МЗС країн Північної Європи на саміті НАТО закликали до негайного припинення вогню в Україні

На саміті НАТО в Гаазі 25 червня міністри закордонних справ країн Північної Європи закликали до якомога швидшого безумовного припинення вогню в Україні, що відкриє шлях для переговорів про справедливий і тривалий мир.

В опублікованій на сайті МЗС Фінляндії заяві зазначається, що для досягнення цієї мети потрібні дві речі:

1) продовження підтримки України (п’ять країн Північної Європи вже зобов’язалися надати понад 15 мільярдів доларів США військової підтримки у 2025 році); 2) посилення тиску на російську військову економіку (масштабний та трансатлантично скоординований пакет санкцій, що супроводжується тарифами для Росії).

До заяви приєдналися глави МЗС 5 країн: Еліна Валтонен (Фінляндія), Ларс Льокке Расмуссен (Данія), Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир (Ісландія), Еспен Барт Ейде (Норвегія), Марія Малмер Стенергард (Швеція).