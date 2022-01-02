На початку тижня в Україні очкується потепління та дощі, місцями з мокрим снігом

Найближчої доби, 3 січня, на територію України почне переміщатися тепла і волога повітряна маса із заходу, повідомляє Укргідрометцентр.

У північних, центральних і східних областях в понеділок очікується мокрий сніг і дощ, вночі в північно-східній частині країни - значний сніг, хуртовина, на дорогах Лівобережжя ожеледиця, на решті територій місцями невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у східній частині України 9-14° морозу, у західних областях 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, на Прикарпатті 10-12° тепла.

У Києві - мокрий сніг і дощ, температура вночі 3-5° морозу, вдень 5-7° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь час метеорологічних спостережень у Києві в день 3 січня найвища температура була зафіксована на позначці 6,1 градуса тепла в 1899 році, а найнижча - вночі на позначці 27,7 градуса морозу в 1908 році.

У вівторок, 4 січня, вночі по всій в Україні, а вдень у західних областях пройде невеликий дощ, в Карпатах, в північно-східній частині та в Луганській області з мокрим снігом. Температура вночі та вдень 0-5° тепла, вночі на північному сході до 3° морозу, вдень у західних та південних областях 4-9° тепла.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.

У Києві 4 січня вночі невеликий дощ, Вдень без суттєвих опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 2-4° тепла.