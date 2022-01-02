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08:38 02.01.2022

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 289 млн

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Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 289 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок неділі досягла 289 млн 293 тис. 171, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 440 тис. 643 особи.

До країн із більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де загалом виявили 54 млн 860 тис. 424 інфікованих COVID-19. Число летальних випадків становило 825 тис. 816.

Друге місце за кількістю осіб, що заразилися, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 34 млн 889 тис. 132, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 481 тис. 770 осіб.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де коронавірусом заразилися 22 млн. 295 тис. 621 особа. З них померло 619 тис. 367.

Портал Worldometers, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, повідомив, що коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок неділі 700,1. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 537 осіб, Індії - 344, Бразилії - 2 тис. 882.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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