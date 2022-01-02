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08:18 02.01.2022

В Україні за добу виявили 1 863 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 2 259 людей, 98 померли

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В Україні за добу виявили 1 863 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 2 259 людей, 98 померли

В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 1 863 нові випадки захворювання на COVID-19, одужало 2 259 людей, 98 померли, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 01 січня в Україні: зафіксовано 1 863 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 108, медпрацівників – 12). Також за минулу добу: госпіталізовано – 0 осіб; летальних випадків – 98; одужало – 2 259 людей", - йдеться у повідомленні у Telegram-каналі.

Днем раніше, 1 січня виявили 5 026 нових випадків захворювання СOVID-19, 31 грудня виявили 7 029 нових випадків захворювання СOVID-19, 30 грудня повідомлялося про 5 930 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 29 грудня виявили 5 454 нові випадки захворювання СOVID-19, 28 грудня виявили 2 248 нових випадків захворювання СOVID-19, 27 грудня виявили 1 864 нових випадків захворювання СOVID-19, 26 грудня виявили 2 810 нових випадків захворювання СOVID-19, 25 грудня виявили 5 276 нових випадків захворювання СOVID- 19, 24 грудня за добу виявили 6 647 нових випадків захворювання СOVID-19, 23 грудня виявили 7 312 нових випадків захворювання СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 674 538 осіб; одужало – 3 477 188 осіб; летальних наслідків - 96 187.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 осіб, з них отримали першу дозу – 14 713 309 осіб, отримали дві дози – 13 734 741 особа, отримали додаткову дозу – 4 063 особи, бустерну дозу – 5 452 особи. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

 

 

 

Теги: #коронавірус #україна
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