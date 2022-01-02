На Кіровоградщині рятувальники виявили тіло під час гасіння пожежі у житловому будинку

У Кіровоградській області під час гасіння пожежі у житловому будинку рятувальники виявили тіло загиблої власниці, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області.

"1 січня о 09:10 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння… До моменту прибуття пожежно-рятувального підрозділу в приватному житловому будинку горіло 3 м² домашніх речей. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблої власниці будинку 1937 р.н.", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що о 09:30 пожежу було локалізовано та о 09:38 ліквідовано.

Обставини загибелі жінки та причина пожежі з'ясовуються.