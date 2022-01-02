Події

07:24 02.01.2022

У Черкаській області ліквідують наслідки прориву греблі

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У Черкаській області ліквідують наслідки прориву греблі

На Черкащині, на річці Золотоношка, ліквідують наслідки руйнування нижньої частини шлюзу греблі.

"До оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Черкаській області та Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що у Золотоніському районі, в селі Маркізівка Новодмитрівської територіальної громади, сталося часткове руйнування нижньої частини шлюзу греблі на річці Золотоношка", зазначено у повідомленні місцевого відділення поліції на офіційній сторінці у Facebook увечері в суботу.

Зазначається, що з місця руйнування виходив потік води завширшки близько 4 метрів та глибиною близько 30 сантиметрів.

При цьому загрози підтоплення домоволодінь і городів немає.

У селах Ковтуни, Міцалівка, Антипівка, що знаходяться нижче за течію річки Золотоношка, виставлені пости для контролю рівня води в річці, а також було повідомлено місцевих жителів.

Зазначається, що на місці події укріплюють дамбу бетонними плитами, ситуація контролюється.

 

 

 

Теги: #прорив #черкаська #плотина
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