З початку доби порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано

З початку доби порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано, повідомив штаб Операції об'єднаних сил (ООС).

Минулої доби з боку російських найманців на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню,

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій противника немає", - повідомляється на сторінці ООС у соцмережі Facebook уранці в неділю.

У напрямку Широкиного противник відкривав вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Новолуганського російські найманці зробили обстріл із гранатометів і стрілецької зброї. У бік Водяного Донецької області бойовики відкривали вогонь із протитанкових гранатометів. Неподалік Зайцевого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.