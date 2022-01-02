Події

07:15 02.01.2022

З початку доби порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано

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З початку доби порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано

З початку доби порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано, повідомив штаб Операції об'єднаних сил (ООС).

Минулої доби з боку російських найманців на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню,

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій противника немає", - повідомляється на сторінці ООС у соцмережі Facebook уранці в неділю.

У напрямку Широкиного противник відкривав вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Новолуганського російські найманці зробили обстріл із гранатометів і стрілецької зброї. У бік Водяного Донецької області бойовики відкривали вогонь із протитанкових гранатометів. Неподалік Зайцевого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

 

 

Теги: #зведення #оос
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