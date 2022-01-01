Події

19:11 01.01.2022

В Україні збільшилася вартість оформлення біометричних документів

1 хв читати
В Україні збільшилася вартість оформлення біометричних документів

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" через підвищення цін на сировину та матеріали змінює вартість бланків окремих біометричних документів з 1 січня 2022 року.

"У зв'язку з цим збільшиться загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон", - повідомила Державна міграційна служба України.

Паспорт громадянина України (ID-картка), як і раніше, оформляється безкоштовно вперше. Оформлення до 20 робочих днів коштуватиме 372 грн, до 10 робочих днів – 498 грн.

За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 1 січня доведеться заплатити 733 грн (до 20 робочих днів) та 1085 грн (до 7 робочих днів і до 3 робочих днів у разі наявності обставин).

Зазначається, що громадяни України, які сплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2021, отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які здійснили оплату адміністративних послуг до 31.12.2021, але заяви для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, які діятимуть на момент подання відповідних заяв.

 

 

 

Теги: #оформлення #документи #вартість #україна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:19 03.01.2022
В Україні за добу виявили 1 804 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 2 537 людей, 114 померли

В Україні за добу виявили 1 804 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 2 537 людей, 114 померли

06:50 03.01.2022
Зеленський: Перша міжнародна розмова року з Вашингтоном доводить особливий характер наших стосунків

Зеленський: Перша міжнародна розмова року з Вашингтоном доводить особливий характер наших стосунків

08:18 02.01.2022
В Україні за добу виявили 1 863 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 2 259 людей, 98 померли

В Україні за добу виявили 1 863 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 2 259 людей, 98 померли

19:28 01.01.2022
"Vodafone Україна" покрив мережею 4G нові локації гірськолижного курорту Буковель

"Vodafone Україна" покрив мережею 4G нові локації гірськолижного курорту Буковель

15:42 01.01.2022
Україна з 1 січня офіційно приєдналася до "групи Помпіду"

Україна з 1 січня офіційно приєдналася до "групи Помпіду"

08:22 01.01.2022
В Україні за добу виявили 5 026 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 6 073 людини, 190 померли

В Україні за добу виявили 5 026 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 6 073 людини, 190 померли

08:15 01.01.2022
Байден має намір у неділю обговорити з Зеленським російську тематику

Байден має намір у неділю обговорити з Зеленським російську тематику

08:22 31.12.2021
В Україні за добу виявили 7 029 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 8 609 людей, 209 померли

В Україні за добу виявили 7 029 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 8 609 людей, 209 померли

06:47 31.12.2021
Байден розповів Путіну про додаткові заходи США щодо підтримки України

Байден розповів Путіну про додаткові заходи США щодо підтримки України

06:17 31.12.2021
Туреччина готова сприяти зниженню напруженості між РФ та Україною

Туреччина готова сприяти зниженню напруженості між РФ та Україною

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Блінкен і Чавушоглу обговорили координацію дій США та Туреччини у зв'язку із ситуацією навколо України

Російські найманці на Донбасі тричі порушили умови перемир'я, поранено одного військовослужбовця ЗС України

П'ять ядерних країн підтверджують прихильність Договору про нерозповсюдження і ненацілювання - заява

Глава європейської дипломатії відвідає Україну з 4 по 6 січня

Єврокомісія отримала скаргу "Нафтогазу" на домінантне становище російського "Газпрому" на газовому ринку ЄС

ОСТАННЄ

Блінкен і Чавушоглу обговорили координацію дій США та Туреччини у зв'язку із ситуацією навколо України

Трампа треба судити за вбивство Сулеймані, інакше за смерть генерала помстяться - президент Ірану

Віденські переговори щодо ядерної програми Ірану не принесуть відповідних для Ізраїлю результатів - глава МЗС

Міністр охорони здоров'я Франції не відкидає півмільйона щоденних заражень COVID-19

Саакашвілі загрожує протестом, якщо до нього не допустять незалежних лікарів і не дозволять обмінюватися з відвідувачами конфіденційною інформацією

Російські найманці на Донбасі тричі порушили умови перемир'я, поранено одного військовослужбовця ЗС України

П'ять ядерних країн підтверджують прихильність Договору про нерозповсюдження і ненацілювання - заява

На Донеччині знайшли мертвим механіка-водія однієї з військових частин, розпочато розслідування

Глава європейської дипломатії відвідає Україну з 4 по 6 січня

Індонезія на тлі поширення штаму "омікрон" почне масово пропонувати бустери вакцин

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА