В Україні збільшилася вартість оформлення біометричних документів

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" через підвищення цін на сировину та матеріали змінює вартість бланків окремих біометричних документів з 1 січня 2022 року.

"У зв'язку з цим збільшиться загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон", - повідомила Державна міграційна служба України.

Паспорт громадянина України (ID-картка), як і раніше, оформляється безкоштовно вперше. Оформлення до 20 робочих днів коштуватиме 372 грн, до 10 робочих днів – 498 грн.

За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 1 січня доведеться заплатити 733 грн (до 20 робочих днів) та 1085 грн (до 7 робочих днів і до 3 робочих днів у разі наявності обставин).

Зазначається, що громадяни України, які сплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2021, отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які здійснили оплату адміністративних послуг до 31.12.2021, але заяви для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, які діятимуть на момент подання відповідних заяв.