Російські найманці на Донбасі чотири рази порушили режим "тиші" першого дня нового року
З початку доби 1 січня з боку російських найманців на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, повідомив штаб Операції об'єднаних сил (ООС).
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій противника немає", - повідомляється на сторінці ООС у соцмережі Facebook у суботу.
У напрямку Широкиного противник відкривав вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Новолуганського російські найманці здійснили обстріл із гранатометів та стрілецької зброї.
У бік Водяного Донецької області бойовики відкривали вогонь із протитанкових гранатометів.
Неподалік Зайцевого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.