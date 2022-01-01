Події

18:57 01.01.2022

Російські найманці на Донбасі чотири рази порушили режим "тиші" першого дня нового року

1 хв читати
Російські найманці на Донбасі чотири рази порушили режим "тиші" першого дня нового року

З початку доби 1 січня з боку російських найманців на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, повідомив штаб Операції об'єднаних сил (ООС).

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій противника немає", - повідомляється на сторінці ООС у соцмережі Facebook у суботу.

У напрямку Широкиного противник відкривав вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новолуганського російські найманці здійснили обстріл із гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Водяного Донецької області бойовики відкривали вогонь із протитанкових гранатометів.

Неподалік Зайцевого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

 

 

 

Теги: #зведення #оос
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:31 01.01.2022
На Донбасі в результаті трьох обстрілів російських найманців загинув український військовий

На Донбасі в результаті трьох обстрілів російських найманців загинув український військовий

17:34 31.12.2021
Російські найманці обстріляли українські позиції біля Травневого, втрат немає

Російські найманці обстріляли українські позиції біля Травневого, втрат немає

07:31 31.12.2021
За добу російські найманці на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню

За добу російські найманці на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню

17:49 30.12.2021
На Донбасі з опівночі обстрілів не було

На Донбасі з опівночі обстрілів не було

07:14 30.12.2021
Минулої доби зафіксовано чотири порушення припинення вогню на Донбасі, поранено українського військового

Минулої доби зафіксовано чотири порушення припинення вогню на Донбасі, поранено українського військового

18:44 29.12.2021
Російські найманці на Донбасі тричі порушили режим "тиші" з початку доби

Російські найманці на Донбасі тричі порушили режим "тиші" з початку доби

07:31 29.12.2021
Минулої доби зафіксовано два порушення режиму тиші на Донбасі

Минулої доби зафіксовано два порушення режиму тиші на Донбасі

17:18 28.12.2021
Російські найманці порушили режим припинення вогню біля Катеринівки - штаб ООС

Російські найманці порушили режим припинення вогню біля Катеринівки - штаб ООС

07:22 28.12.2021
За добу російські найманці на Донбасі десять разів порушили режим тиші, двох українських військових поранено

За добу російські найманці на Донбасі десять разів порушили режим тиші, двох українських військових поранено

06:54 28.12.2021
Українськими військовими в зоні ООС затримано озброєного російського найманця в наркотичному сп'янінні

Українськими військовими в зоні ООС затримано озброєного російського найманця в наркотичному сп'янінні

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні збільшилася вартість оформлення біометричних документів

У Києві стартував традиційний марш честі та гідності до дня народження Бандери

Зеленський сподівається на підтримку європейських прагнень України під час головування Франції в Раді ЄС

У Богодухові Харківської області вибухнув газовий балон, постраждали дві жінки

В Україні за добу виявили 5 026 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 6 073 людини, 190 померли

ОСТАННЄ

Близько 3,5 тис. українців у 20 регіонах взяли участь у заходах, присвячених дню народження Бандери

У Харківській області у приватному будинку стався вибух газу, госпіталізовано дві особи

Марш до дня Бандери завершився без ексцесів, учасники розійшлися

Марш прибув на Банкову, проте до Офісу президента учасників не пустили

Громадяни ОАЕ з 10 січня матимуть змогу їздити за кордон лише після вакцинації від COVID-19, зокрема бустерними дозами

Чотири українські авіакомпанії отримали компенсації за повернення громадян додому навесні 2020 року

В Україні збільшилася вартість оформлення біометричних документів

Двоє людей постраждали під час вибуху в Кабулі

Актриса Бетті Вайт померла на сотому році життя

У Києві стартував традиційний марш честі та гідності до дня народження Бандери

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА