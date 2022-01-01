Російські найманці на Донбасі чотири рази порушили режим "тиші" першого дня нового року

З початку доби 1 січня з боку російських найманців на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, повідомив штаб Операції об'єднаних сил (ООС).

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій противника немає", - повідомляється на сторінці ООС у соцмережі Facebook у суботу.

У напрямку Широкиного противник відкривав вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новолуганського російські найманці здійснили обстріл із гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Водяного Донецької області бойовики відкривали вогонь із протитанкових гранатометів.

Неподалік Зайцевого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.